JEP – Visite Lisi Aerospace Le Jouguet Plérin

Informations pratiques

Plérin

JEP – Visite Lisi Aerospace

Le Jouguet LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visitez le passé grâce à des photos d’archive exclusives retraçant 2 siècles d’histoire et découvrez les procédés de fabrication d’un fleuron de l’aéronautique. .

Le Jouguet LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 33 33

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English :

L’événement JEP – Visite Lisi Aerospace Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme