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AGENDA · Plérin

JEP – Visite Lisi Aerospace Le Jouguet Plérin

samedi 19 septembre 2026 · Le Jouguet · Plérin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Jouguet
Adresse
LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES
Ville
22190 Plérin
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plérin

JEP – Visite Lisi Aerospace

Le Jouguet LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES Plérin Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

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Le Jouguet LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 33 33 

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English :

L’événement JEP – Visite Lisi Aerospace Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme

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