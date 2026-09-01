JEP – Visite Lisi Aerospace Le Jouguet Plérin
samedi 19 septembre 2026 · Le Jouguet · Plérin
Informations pratiques
Plérin
JEP – Visite Lisi Aerospace
Le Jouguet LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visitez le passé grâce à des photos d’archive exclusives retraçant 2 siècles d’histoire et découvrez les procédés de fabrication d’un fleuron de l’aéronautique. .
Le Jouguet LISI AEROSPACE BLANC AERO TECHNOLOGIES Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 33 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP – Visite Lisi Aerospace Plérin a été mis à jour le 2026-09-10 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Plérin (Côtes-d'Armor)
- JEP Visite Guidée Coeur Historique de Saint-Brieuc Office de Tourisme Plérin 19 septembre 2026
- Le Légué : histoires(s) de port, Conservatoire du littoral de Bretagne, Plérin 19 septembre 2026
- JEP – Port du Légué Quai Gabriel Péri Plérin 19 septembre 2026