JEP Visites audioguidées gratuites Dienville

JEP Visites audioguidées gratuites Dienville samedi 20 septembre 2025.

JEP Visites audioguidées gratuites

Capitainerie de Port-Dienville Dienville Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Office du tourisme de Dienville vous propose des visites audioguidées gratuites de la ville !

#JEP2025 .

Capitainerie de Port-Dienville Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visites audioguidées gratuites Dienville a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne