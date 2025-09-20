JEP Visites audioguidées gratuites Soulaines-Dhuys

7 rue de l’Ile Soulaines-Dhuys Aube

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, l’Office du tourisme de Soulaines-Dhuys vous propose des visites audioguidées gratuites de la ville !

7 rue de l’Ile Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 82 41 accueil@grandslacsdechampagne.fr

