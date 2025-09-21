JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre

JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre dimanche 21 septembre 2025.

JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Dimanche 21 septembre

10h-18h balades à poneys pour les enfants sans réservation

11h30 visite commentée sur réservation

14h30 et 16h visite contée sur réservation

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle

Sunday, September 21st

10 a.m. 6 p.m.: pony rides for children no reservation required

11:30 am: guided tour by appointment

2:30 pm and 4 pm: storytelling tour on reservation

German : JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle

Sonntag, 21.9

10h-18h: Ponyreiten für Kinder ohne Reservierung

11:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung mit Reservierung

14:30 und 16:00 Uhr: Märchenhafte Führung mit Reservierung

Italiano :

Domenica 21 settembre

10.00 18.00: passeggiate su pony per bambini senza prenotazione

ore 11.30: visita guidata su prenotazione

14.30 e 16.00: visita guidata con narrazione su prenotazione

Espanol : JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle

Domingo 21 de septiembre

10.00 18.00 horas: paseos en poni para niños sin reserva previa

11.30 h: visita guiada previa reserva

14.30 y 16.00: visita con cuentacuentos previa reserva

