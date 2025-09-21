JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre
JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre dimanche 21 septembre 2025.
JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle
Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Dimanche 21 septembre
10h-18h balades à poneys pour les enfants sans réservation
11h30 visite commentée sur réservation
14h30 et 16h visite contée sur réservation
Dimanche 21 septembre
10h-18h balades à poneys pour les enfants sans réservation
11h30 visite commentée sur réservation
14h30 et 16h visite contée sur réservation .
Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com
English : JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle
Sunday, September 21st
10 a.m. 6 p.m.: pony rides for children no reservation required
11:30 am: guided tour by appointment
2:30 pm and 4 pm: storytelling tour on reservation
German : JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle
Sonntag, 21.9
10h-18h: Ponyreiten für Kinder ohne Reservierung
11:30 Uhr: Kommentierte Besichtigung mit Reservierung
14:30 und 16:00 Uhr: Märchenhafte Führung mit Reservierung
Italiano :
Domenica 21 settembre
10.00 18.00: passeggiate su pony per bambini senza prenotazione
ore 11.30: visita guidata su prenotazione
14.30 e 16.00: visita guidata con narrazione su prenotazione
Espanol : JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle
Domingo 21 de septiembre
10.00 18.00 horas: paseos en poni para niños sin reserva previa
11.30 h: visita guiada previa reserva
14.30 y 16.00: visita con cuentacuentos previa reserva
L’événement JEP Visites et balade à Poneys du Château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2025-09-15 par Val de Dronne