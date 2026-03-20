JEP visites gratuites de la Forge

Forge Génis Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des sciences et technique de la forge, le travail des ouvriers à la fin du XIXème et le début du XXème siècle.

Des visites en anglais sont possibles. Dernier départ de visite à 16h30.

Tout au long du week-end, des visites guidées (gratuites !) vous feront découvrir les sciences et technique de la forge, le travail des ouvriers et la vie du maître de forge dans le contexte de la fin du XIXème siècle et le début du XXème siècle.

Des visites en anglais sont possibles. Dernier départ de visite à 16h30. La réservation n’est pas nécessaire. .

Forge Génis 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 29 79 tourisme@naturellementperigord.fr

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English : JEP visites gratuites de la Forge

Discover the science and technology of the forge, and the work of workers in the late 19th and early 20th centuries.

Tours in English are available. Last tour departs at 4:30pm.

L’événement JEP visites gratuites de la Forge Génis a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère