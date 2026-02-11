JEP visites gratuites de la Papeterie de Vaux Papeterie de Vaux Payzac

JEP visites gratuites de la Papeterie de Vaux

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Du fer à la paille… C’est l’histoire de la Papeterie de Vaux, créée en 1861 pour produire du papier de paille de seigle. Découvrez la dernière usine en France à présenter une chaîne de fabrication de papier intacte, témoin de l’ère industrielle du siècle dernier.

Du fer à la paille… C’est l’histoire de la Papeterie de Vaux, créée en 1861 pour produire du papier de paille de seigle. Découvrez la dernière usine en France à présenter une chaîne de fabrication de papier intacte, témoin de l’ère industrielle du siècle dernier.

Visites avec un guide, avec un livret, ou avec tablette, gratuites pendant ce week-end.

Dernier départ de visite à 17h. .

Papeterie de Vaux 2378 route des granges ovalaires Payzac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 50 06 papeterie-forge@ccilap.fr

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English : JEP visites gratuites de la Papeterie de Vaux

By Christian Lefevre.

In our daily lives, through the media, politics or even our relationships, manipulation is everywhere. How can we distinguish between influence and manipulation? How can we discourage manipulators?

L’événement JEP visites gratuites de la Papeterie de Vaux Payzac a été mis à jour le 2026-03-17 par Isle-Auvézère