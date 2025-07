JEP Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon

JEP Visites Guidées de la Ville de Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire

Début : 2025-09-20 15:30:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la ville de Montbazon, lors d’une visite guidée par un guide-conférencier, Nicolas Cirotte. Celui-ci vous fera découvrir l’histoire de la ville ainsi que ses secrets.

Samedi 20 septembre à 15h30

Gratuit sur réservation

Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 27 43 53 22 culture@ville-montbazon.fr

English :

Discover the town of Montbazon on a guided tour led by Nicolas Cirotte. He’ll tell you all about the town’s history and secrets. A 2 km circuit, accessible to all. Different tours.

German :

Entdecken Sie die Stadt Montbazon bei einer Führung mit dem Fremdenführer Nicolas Cirotte. Dieser wird Ihnen die Geschichte der Stadt sowie ihre Geheimnisse näher bringen. Ein 2 km langer Rundgang, der für alle zugänglich ist. Verschiedene Besichtigungen.

Italiano :

Scoprite la città di Montbazon con una visita guidata condotta da Nicolas Cirotte. Vi racconterà la storia e i segreti della città. Un circuito di 2 km, accessibile a tutti. Diversi tour.

Espanol :

Descubra la ciudad de Montbazon en una visita guiada por el guía Nicolas Cirotte. Le contará la historia y los secretos de la ciudad. Circuito de 2 km accesible a todos. Diferentes recorridos.

L’événement JEP Visites Guidées de la Ville de Montbazon Montbazon a été mis à jour le 2025-07-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme