UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sury-près-Léré

[JEP] Visites guidées de l’église Sury-près-Léré

dimanche 20 septembre 2026 · Sury-près-Léré

[JEP] Visites guidées de l’église Sury-près-Léré

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue de LÉglise
Ville
18240 Sury-près-Léré
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Sury-près-Léré

[JEP] Visites guidées de l’église

Rue de LÉglise Sury-près-Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Eglise Saint-Jean-Baptiste
Visites guidées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Venez découvrir l’église Saint-Jean-Baptiste de Sury-près-Léré à l’occasion d’une visite guidée proposée par Madame Adeline DOLLET.

Deux créneaux 10h et 15h

Inscription obligatoire auprès de la mairie ou par téléphone au 02 48 72 60 44.

Gratuit et ouvert à tous !   .

Rue de LÉglise Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. John the Baptist Church
Guided tours during European Heritage Days

L’événement [JEP] Visites guidées de l’église Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

À voir aussi à Sury-près-Léré (Cher)