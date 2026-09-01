Informations pratiques

Sury-près-Léré

[JEP] Visites guidées de l’église

Rue de LÉglise Sury-près-Léré Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Visites guidées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Venez découvrir l’église Saint-Jean-Baptiste de Sury-près-Léré à l’occasion d’une visite guidée proposée par Madame Adeline DOLLET.

Deux créneaux 10h et 15h

Inscription obligatoire auprès de la mairie ou par téléphone au 02 48 72 60 44.

Gratuit et ouvert à tous ! .

Rue de LÉglise Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St. John the Baptist Church

Guided tours during European Heritage Days

L’événement [JEP] Visites guidées de l’église Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois