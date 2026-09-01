[JEP] Visites guidées de l’église Sury-près-Léré
dimanche 20 septembre 2026 · Sury-près-Léré
Informations pratiques
Sury-près-Léré
[JEP] Visites guidées de l’église
Rue de LÉglise Sury-près-Léré Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Eglise Saint-Jean-Baptiste
Visites guidées à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine
Venez découvrir l’église Saint-Jean-Baptiste de Sury-près-Léré à l’occasion d’une visite guidée proposée par Madame Adeline DOLLET.
Deux créneaux 10h et 15h
Inscription obligatoire auprès de la mairie ou par téléphone au 02 48 72 60 44.
Gratuit et ouvert à tous ! .
Rue de LÉglise Sury-près-Léré 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 60 44
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English :
St. John the Baptist Church
Guided tours during European Heritage Days
L’événement [JEP] Visites guidées de l’église Sury-près-Léré a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Grand Sancerrois