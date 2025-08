JEP Visites guidées du bourg de Cléguérec sur la 2nde Guerre mondiale Devant la Mairie de Cléguerec Cléguérec

JEP Visites guidées du bourg de Cléguérec sur la 2nde Guerre mondiale Devant la Mairie de Cléguerec Cléguérec samedi 20 septembre 2025.

JEP Visites guidées du bourg de Cléguérec sur la 2nde Guerre mondiale

Devant la Mairie de Cléguerec 10 Place Pobéguin Cléguérec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 15:45:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire

A l’occasion du 80ème anniversaire de la victoire des Alliés, des visites guidées du bourg de Cléguérec sur la thématique de la seconde guerre mondiale seront proposées par une guide conférencière du Pays d’Art

et d’Histoire. Le public découvrira la vie du bourg de Cléguérec pendant ces années de guerre à travers une visite commentée qui s’appuiera sur des documents d’archives (photographies, cartes postales…) et des témoignages

recueillis auprès des habitants.

Tout public. .

Devant la Mairie de Cléguerec 10 Place Pobéguin Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 00 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP Visites guidées du bourg de Cléguérec sur la 2nde Guerre mondiale Cléguérec a été mis à jour le 2025-07-28 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté