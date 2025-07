JEP Visites guidées du Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan

Lieu-dit La Pièce de Vonne Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Tarif 6 € / Gratuit -18 ans

Accueil en continu / Durée: 45min

Les propriétaires vous font découvrir l’histoire du manoir dans lequel Balzac situe l’intrigue du « Lys dans la Vallée ». Visitez l’intérieur pour admirer les cheminées monumentales richement sculptées ; parcourez les jardins et les terrasses surplombant la vallée de l’Indre dans un site préservé.

Lieu-dit La Pièce de Vonne Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 64 31 76 84 manoirdevonnes@hotmail.com

English :

Guided tour of the interior and exterior of Manoir de Vonnes (Monument Historique) by the owners.

German :

Führung durch das Innere und die Außenanlagen des Manoir de Vonnes (Historisches Monument) durch die Besitzer.

Italiano :

Visita guidata all’interno e all’esterno del Manoir de Vonnes (Monumento Storico) da parte dei proprietari.

Espanol :

Visita guiada del interior y el exterior del Manoir de Vonnes (Monumento Histórico) por los propietarios.

L’événement JEP Visites guidées du Manoir de Vonnes Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2025-07-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme