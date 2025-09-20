JEP Visites libres et gratuites du château de Montmaur Le Village Montmaur

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Situé aux portes du Dévoluy, découvrez le château de Montmaur en visite libre à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine de 14h à 18h !

Le Village Château de Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 15 33 70

English :

Located at the gateway to the Dévoluy region, discover the Château de Montmaur on a self-guided tour during the European Heritage Days from 2pm to 6pm!

German :

Entdecken Sie das an den Toren des Dévoluy gelegene Schloss Montmaur bei einer freien Besichtigung anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes von 14.00 bis 18.00 Uhr!

Italiano :

Situato alle porte della regione del Dévoluy, il castello di Montmaur è aperto al pubblico durante le Giornate Europee del Patrimonio dalle 14.00 alle 18.00!

Espanol :

Situado a las puertas de la región de Dévoluy, el castillo de Montmaur está abierto al público durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, de 14:00 a 18:00 horas

