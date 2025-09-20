JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin. Merpins

Avenue de Gimeux Merpins Charente

Montez à bord d’un train électrique pour une découverte inédite et confortable de l’immense et précieuse réserve d’eaux-devie de Cognac Fine Champagne et Grande Champagne de la Maison Rémy Martin.

Avenue de Gimeux Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com

English :

Climb aboard an electric train for a unique and comfortable discovery of Rémy Martin’s vast and precious reserve of Fine Champagne and Grande Champagne Cognac eaux-devie.

German :

Steigen Sie an Bord eines elektrischen Zuges und entdecken Sie auf eine neue und komfortable Art und Weise das riesige und wertvolle Lager der Cognacbrände Fine Champagne und Grande Champagne des Hauses Rémy Martin.

Italiano :

Salite a bordo di un treno elettrico per una scoperta unica e confortevole della vasta e preziosa riserva di Fine Champagne e Grande Champagne Cognac di Rémy Martin.

Espanol :

Suba a bordo de un tren eléctrico para descubrir de forma única y confortable la vasta y preciosa reserva de aguardientes de Fine Champagne y Grande Champagne Cognac de Rémy Martin.

