JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin. Site d’élaboration de Rémy Martin Merpins
samedi 19 septembre 2026 · Site d'élaboration de Rémy Martin · Merpins
Informations pratiques
Merpins
JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin.
Site d’élaboration de Rémy Martin Avenue de Gimeux Merpins Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Montez à bord d’un train électrique pour une découverte inédite et confortable de l’immense et précieuse réserve d’eaux-devie de Cognac Fine Champagne et Grande Champagne de la Maison Rémy Martin.
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Site d’élaboration de Rémy Martin Avenue de Gimeux Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com
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English :
Climb aboard an electric train for a unique and comfortable discovery of Rémy Martin’s vast and precious reserve of Fine Champagne and Grande Champagne Cognac eaux-devie.
L’événement JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin. Merpins a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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