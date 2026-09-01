JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin. Site d’élaboration de Rémy Martin Merpins

Informations pratiques

Merpins

JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin.

Site d’élaboration de Rémy Martin Avenue de Gimeux Merpins Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Montez à bord d’un train électrique pour une découverte inédite et confortable de l’immense et précieuse réserve d’eaux-devie de Cognac Fine Champagne et Grande Champagne de la Maison Rémy Martin.

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Site d’élaboration de Rémy Martin Avenue de Gimeux Merpins 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com

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English :

Climb aboard an electric train for a unique and comfortable discovery of Rémy Martin’s vast and precious reserve of Fine Champagne and Grande Champagne Cognac eaux-devie.

L’événement JEP | Voyage en train au cœur de l’élaboration des cognacs Rémy Martin. Merpins a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac