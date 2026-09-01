JEP – Voyage en train historique – La Suzanne Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc

Informations pratiques

Bar-le-Duc

JEP – Voyage en train historique – La Suzanne

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de l’histoire, du patrimoine ferroviaire et des savoir-faire d’autrefois.

Voyage en train historique :

Un départ de train est prévu à 15 h 00 le samedi et le dimanche, dans la limite de 100 places.

Sur réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc ou du Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois.

Tarif : 10 €, gratuit pour les – de 12 ans.

En gare de départ :

Tout au long de la journée, découvrez de nombreuses animations

gratuites :

– Exposition « Les gares de la Compagnie Meusienne, de 1900 à aujourd’hui ».

– Exposition consacrée au travail des bénévoles qui font vivre le chemin de fer.

– Démonstration de travaux sur les voies ferrées.

– Baptême de locotracteur.

– Démonstration de forge traditionnelle.

– Présentation du fonctionnement de Suzanne, notre locomotive à vapeur : de la chauffe au mouvement des bielles.

– Train-rébus ambulant pour petits et grands.

Au terminus – Baraque Adrian :

Poursuivez votre visite avec :

– Une exposition sur la construction de la Baraque Adrian.

– Une démonstration de machine à vapeur.

– Une présentation du Fardier de Cugnot, ancêtre de l’automobile et du train.

– Une conférence historique consacrée à la Compagnie Meusienne.Tout public

10 .

Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, the Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée association invites you to a weekend celebrating history, railroad heritage, and the craftsmanship of yesteryear.

Historic Train Ride:

A train is scheduled to depart at 3:00 p.m. on Saturday and Sunday, with seating limited to 100 passengers.

Reservations can be made online or at the Bar-le-Duc Tourist Office or the Ligny-en-Barrois Tourist Information Office.

Price: 10 €, free for children under 12.

At the departure station:

Throughout the day, enjoy a variety of free activities:

– Exhibition titled “The Stations of the Compagnie Meusienne, from 1900 to Today.”

– Exhibition dedicated to the work of the volunteers who keep the railroad running.

– Demonstration of track maintenance work.

– Locomotive christening.

– Demonstration of traditional blacksmithing.

– Presentation on how “Suzanne,” our steam locomotive, works: from firing up the boiler to the movement of the connecting rods.

– Traveling train ride for young and old alike.

At the terminus? Baraque Adrian:

Continue your visit with:

– An exhibition on the construction of the Baraque Adrian.

– A steam engine demonstration.

– A presentation of Cugnot’s Fardier, the ancestor of the automobile and the train.

– A historical lecture dedicated to the Compagnie Meusienne.

L’événement JEP – Voyage en train historique – La Suzanne Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE