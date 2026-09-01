JEP – Voyage en train historique – La Suzanne Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée Bar-le-Duc
samedi 19 septembre 2026 · Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée · Bar-le-Duc
Informations pratiques
Bar-le-Duc
JEP – Voyage en train historique – La Suzanne
Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe de l’histoire, du patrimoine ferroviaire et des savoir-faire d’autrefois.
Voyage en train historique :
Un départ de train est prévu à 15 h 00 le samedi et le dimanche, dans la limite de 100 places.
Sur réservation en ligne ou auprès de l’Office de Tourisme à Bar-le-Duc ou du Bureau d’Information Touristique à Ligny-en-Barrois.
Tarif : 10 €, gratuit pour les – de 12 ans.
En gare de départ :
Tout au long de la journée, découvrez de nombreuses animations
gratuites :
– Exposition « Les gares de la Compagnie Meusienne, de 1900 à aujourd’hui ».
– Exposition consacrée au travail des bénévoles qui font vivre le chemin de fer.
– Démonstration de travaux sur les voies ferrées.
– Baptême de locotracteur.
– Démonstration de forge traditionnelle.
– Présentation du fonctionnement de Suzanne, notre locomotive à vapeur : de la chauffe au mouvement des bielles.
– Train-rébus ambulant pour petits et grands.
Au terminus – Baraque Adrian :
Poursuivez votre visite avec :
– Une exposition sur la construction de la Baraque Adrian.
– Une démonstration de machine à vapeur.
– Une présentation du Fardier de Cugnot, ancêtre de l’automobile et du train.
– Une conférence historique consacrée à la Compagnie Meusienne.Tout public
10 .
Gare du Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée 29 Chemin du Varinot Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 11 13 accueil@tourisme-barleduc.fr
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English :
%C0 To celebrate European Heritage Days, the Chemin de Fer Historique de la Voie Sacrée association invites you to a weekend celebrating history, railroad heritage, and the craftsmanship of yesteryear.
Historic Train Ride:
A train is scheduled to depart at 3:00 p.m. on Saturday and Sunday, with seating limited to 100 passengers.
Reservations can be made online or at the Bar-le-Duc Tourist Office or the Ligny-en-Barrois Tourist Information Office.
Price: 10 €, free for children under 12.
At the departure station:
Throughout the day, enjoy a variety of free activities:
– Exhibition titled “The Stations of the Compagnie Meusienne, from 1900 to Today.”
– Exhibition dedicated to the work of the volunteers who keep the railroad running.
– Demonstration of track maintenance work.
– Locomotive christening.
– Demonstration of traditional blacksmithing.
– Presentation on how “Suzanne,” our steam locomotive, works: from firing up the boiler to the movement of the connecting rods.
– Traveling train ride for young and old alike.
At the terminus? Baraque Adrian:
Continue your visit with:
– An exhibition on the construction of the Baraque Adrian.
– A steam engine demonstration.
– A presentation of Cugnot’s Fardier, the ancestor of the automobile and the train.
– A historical lecture dedicated to the Compagnie Meusienne.
L’événement JEP – Voyage en train historique – La Suzanne Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-09-04 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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