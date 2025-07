#JEP2025 3e Festival Georges Bizet 150 ans de Carmen à Bougival Villa Viardot Bougival

#JEP2025 3e Festival Georges Bizet 150 ans de Carmen à Bougival Villa Viardot Bougival vendredi 19 septembre 2025.

#JEP2025 3e Festival Georges Bizet 150 ans de Carmen à Bougival

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival Yvelines

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Les Amis de Georges Bizet célèbrent les 150 ans de Carmen.



La musique populaire des remparts de Séville chemine dans les rues de Bougival et le parc des Frênes vers une musique inspirée de l’Espagne, jouée dans les salons de Pauline Viardot.

Villa Viardot 16 rue Ivan Tourgueneff Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 6 70 20 67 34 agbizetdirection@gmail.com

English : #JEP2025 3rd Georges Bizet Festival 150 years of Carmen in Bougival

The Friends of Georges Bizet celebrate 150 years of Carmen.



Popular music from the ramparts of Seville travels through the streets of Bougival and the Parc des Frênes to music inspired by Spain, played in the salons of Pauline Viardot.

German :

Die Freunde von Georges Bizet feiern den 150. Geburtstag von Carmen.



Die Volksmusik der Stadtmauern von Sevilla führt durch die Straßen von Bougival und den Parc des Frênes zu einer von Spanien inspirierten Musik, die in den Salons von Pauline Viardot gespielt wurde.

Italiano :

Gli Amici di Georges Bizet celebrano i 150 anni della Carmen.



La musica popolare dai bastioni di Siviglia passa per le strade di Bougival e del Parc des Frênes per arrivare alla musica ispirata alla Spagna, suonata nei salotti di Pauline Viardot.

Espanol : #JEP2025 3er Festival Georges Bizet 150 años de Carmen en Bougival

Los Amigos de Georges Bizet celebran los 150 años de Carmen.



La música popular de las murallas de Sevilla viaja por las calles de Bougival y el Parc des Frênes hasta la música inspirada en España, interpretada en los salones de Pauline Viardot.

