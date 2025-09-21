Démonstrations de fabrication de chaussures par l’ACCRP Journées européennes du Patrimoine rue Bistour Romans-sur-Isère

rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Les membres de l’Association du Cuir et de la Chaussure Romano-Péageois vous expliquent toutes les étapes de fabrication d’une chaussure artisanale.

rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr

English :

Members of the Association du Cuir et de la Chaussure Romano-Péageois explain all the steps involved in making a handcrafted shoe.

German :

Die Mitglieder der « Association du Cuir et de la Chaussure Romano-Péageois » erklären Ihnen alle Schritte der Herstellung eines handgefertigten Schuhs.

Italiano :

I membri dell’Association du Cuir et de la Chaussure Romano-Péageois (Associazione del Cuoio e della Calzatura Romano-Péageois) spiegano tutte le fasi di realizzazione di una scarpa tradizionale.

Espanol :

Los miembros de la Association du Cuir et de la Chaussure Romano-Péageois (Asociación del Cuero y el Calzado Romano-Péageois) explican todas las etapas de la fabricación de un zapato tradicional.

