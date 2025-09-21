[JEP2025] Église prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin Savigny-en-Sancerre

Place de l’Église Savigny-en-Sancerre Cher

Eglise prieurale Saint-Symphorien-Saint-Martin et la Chapelle de pèlerinage marial Notre-Dame-de-Recouvrance

Visite guidée par Dominique Forest et/ou visite libre avec un livret descriptif offert par la municipalité.

Visite guidée toutes les heures par Dominique Forest, membre de la Société d’Archéologie et d’Histoire du Berry. Pour les visites libres une brochure sur le monument sera remise à chaque famille.

Suivant la météo et le nombre de personnes intéressées, une visite guidée de la Chapelle Notre Dame de recouvrance au cimetière et à la tombe du poète Michel Abadie sera possible.

Eglise romane du XIIe siècle restaurée et agrandie au XIXe siècle. Ancienne église prieurale dépendante de l’Abbaye royale de Saint-Satur. Portail ouest remarquable avec mascarons. Tour clocher romane. Peinture du XVe siècle sur la voûte du choeur roman. .

English :

Saint-Symphorien-Saint-Martin priory church and Notre-Dame-de-Recouvrance Marian pilgrimage chapel

Guided tour by Dominique Forest and/or self-guided tour with a descriptive booklet offered by the municipality.

German :

Prioratskirche Saint-Symphorien-Saint-Martin und die Kapelle der Marienwallfahrt Notre-Dame-de-Recouvrance

Führung durch Dominique Forest und/oder freie Besichtigung mit einem von der Gemeinde angebotenen Beschreibungsheft.

Italiano :

Chiesa priorale di Saint-Symphorien-Saint-Martin e cappella di pellegrinaggio mariano di Notre-Dame-de-Recouvrance

Visita guidata da Dominique Forest e/o visita autogestita con libretto descrittivo fornito dal comune.

Espanol :

Iglesia prioral de Saint-Symphorien-Saint-Martin y capilla de peregrinación mariana de Notre-Dame-de-Recouvrance

Visita guiada por Dominique Forest y/o autoguiada con un folleto descriptivo proporcionado por el municipio.

