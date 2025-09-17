Exposition « Terre et Temps » Journées européennes du Patrimoine Rue Bistour Romans-sur-Isère

Début : 2025-09-17 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Partenaire du projet « Culture & Santé » avec le Centre Hospitalier Drôme Vivarais, le musée de la Chaussure présente le travail de création des patients et des soignants de l’Hôpital de jour de Romans autour du thème « Terre et Temps ».

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

As a partner in the « Culture & Santé » project with the Centre Hospitalier Drôme Vivarais, the Musée de la Chaussure is presenting the creative work of patients and carers at the Romans Day Hospital on the theme of « Earth and Time ».

German :

Als Partner des Projekts « Kultur & Gesundheit » mit dem Centre Hospitalier Drôme Vivarais präsentiert das Schuhmuseum die kreative Arbeit von Patienten und Betreuern der Tagesklinik Romans zum Thema « Erde und Zeit ».

Italiano :

In qualità di partner del progetto « Cultura & Salute » con il Centre Hospitalier Drôme Vivarais, il Musée de la Chaussure presenta il lavoro creativo di pazienti e assistenti del Day Hospital di Romans sul tema « Terra e Tempo ».

Espanol :

En colaboración con el Centre Hospitalier Drôme Vivarais en el proyecto « Cultura y Salud », el Musée de la Chaussure presenta el trabajo creativo de los pacientes y cuidadores del Hospital de Día Romano sobre el tema « Tierra y Tiempo ».

