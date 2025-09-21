[JEP2025] Visite de l’église Saint-Pierre Concressault

[JEP2025] Visite de l’église Saint-Pierre

177 Rue de la Mère Dieu Concressault Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite

177 Rue de la Mère Dieu Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 44 79 14 robert.villien@gmail.com

English :

As part of the European Heritage Days, Saint-Pierre church will be open to visitors

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird die Kirche Saint-Pierre für Besucher geöffnet sein

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la chiesa di Saint-Pierre sarà aperta ai visitatori

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Pierre estará abierta a los visitantes

