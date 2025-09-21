[JEP2025] Visite de l’église Saint-Pierre Concressault
[JEP2025] Visite de l’église Saint-Pierre Concressault dimanche 21 septembre 2025.
[JEP2025] Visite de l’église Saint-Pierre
177 Rue de la Mère Dieu Concressault Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Pierre sera ouverte à la visite
177 Rue de la Mère Dieu Concressault 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 7 81 44 79 14 robert.villien@gmail.com
English :
As part of the European Heritage Days, Saint-Pierre church will be open to visitors
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes wird die Kirche Saint-Pierre für Besucher geöffnet sein
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la chiesa di Saint-Pierre sarà aperta ai visitatori
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la iglesia de Saint-Pierre estará abierta a los visitantes
