Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Pour leur 42éme édition, les Journées Européennes du Patrimoine mettent en lumière le « Patrimoine architectural », l’occasion d’une visite guidée pour découvrir l’évolution du bâtiment qui accueille l’actuel musée.

Réservation nécessaire, places limitées.

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

For its 42nd edition, the European Heritage Days are spotlighting « Architectural Heritage », an opportunity to take a guided tour and discover the evolution of the building that houses today’s museum.

Reservations required, places limited.

German :

Die 42. Ausgabe der Europäischen Tage des Denkmals stellt das « architektonische Erbe » in den Mittelpunkt. Bei einer Führung erfahren Sie mehr über die Entwicklung des Gebäudes, das das heutige Museum beherbergt.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Per la 42a edizione, le Giornate Europee del Patrimonio mettono in evidenza il « Patrimonio architettonico », con una visita guidata alla scoperta dell’evoluzione dell’edificio che ospita l’attuale museo.

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

En su 42ª edición, las Jornadas Europeas del Patrimonio ponen de relieve el « Patrimonio Arquitectónico », con una visita guiada para descubrir la evolución del edificio que alberga el actual museo.

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

