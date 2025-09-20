Visite libre de l’exposition « L’invitation , Sculpture et Marqueterie » de Toros et Pierre Henri Beyssac Journées européennes du Patrimoine » Rue Bistour Romans-sur-Isère
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Au cours de votre parcours de visite du Musée de la Chaussure, vous visiterez librement à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine l’exposition intitulée « L’invitation, sculpture et marqueterie ».
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 sruinaud@ville-romans26.fr
English :
During your visit to the Musée de la Chaussure, you’ll be free to visit the « L’invitation, sculpture et marqueterie » exhibition on the occasion of the European Heritage Days.
German :
Auf Ihrem Rundgang durch das Schuhmuseum werden Sie anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes die Ausstellung mit dem Titel « Die Einladung, Skulptur und Einlegearbeiten » frei besichtigen.
Italiano :
Durante la visita al Musée de la Chaussure, sarete liberi di visitare la mostra « L’invitation, sculpture et marqueterie » (Invito, scultura e intarsio) in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio.
Espanol :
Durante su visita al Museo de la Chaussure, podrá visitar la exposición « L’invitation, sculpture et marqueterie » (Invitación, escultura y marquetería) con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
