Visite libre du musée de la Chaussure Journées Européennes du Patrimoine 2025 Rue Bistour Romans-sur-Isère

Visite libre du musée de la Chaussure Journées Européennes du Patrimoine 2025 Rue Bistour Romans-sur-Isère samedi 20 septembre 2025.

Visite libre du musée de la Chaussure Journées Européennes du Patrimoine 2025

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour (re)découvrir les riches collections du musée de la Chaussure; un voyage passionnant à travers l’histoire et la mode.

.

Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr

English :

Take advantage of the European Heritage Days to (re)discover the rich collections of the Musée de la Chaussure; an exciting journey through history and fashion.

German :

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die reichen Sammlungen des Schuhmuseums (wieder) zu entdecken; eine spannende Reise durch die Geschichte und die Mode.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per (ri)scoprire le ricche collezioni del museo della calzatura un viaggio affascinante attraverso la storia e la moda.

Espanol :

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para (re)descubrir las ricas colecciones del museo del calzado: un fascinante viaje a través de la historia y la moda.

L’événement Visite libre du musée de la Chaussure Journées Européennes du Patrimoine 2025 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme