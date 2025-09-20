Visite libre du musée de la Chaussure Journées Européennes du Patrimoine 2025 Rue Bistour Romans-sur-Isère
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Profitez des Journées européennes du Patrimoine pour (re)découvrir les riches collections du musée de la Chaussure; un voyage passionnant à travers l’histoire et la mode.
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 81 musee@ville-romans26.fr
English :
Take advantage of the European Heritage Days to (re)discover the rich collections of the Musée de la Chaussure; an exciting journey through history and fashion.
German :
Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die reichen Sammlungen des Schuhmuseums (wieder) zu entdecken; eine spannende Reise durch die Geschichte und die Mode.
Italiano :
Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per (ri)scoprire le ricche collezioni del museo della calzatura un viaggio affascinante attraverso la storia e la moda.
Espanol :
Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para (re)descubrir las ricas colecciones del museo del calzado: un fascinante viaje a través de la historia y la moda.
