JEPM 2025 / Balade urbaine à Bacalan et visite de l’association PLATAU Bordeaux nord Bordeaux

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Balade gratuite suivie d’une pause rafraichissante et visite de PLATAU (Pôle Local d’Animations et Transitions par l’Agriculture Urbaine) avec l’association Tous aux Abris dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2025, en partenariat avec Aquitanis.

Le quartier de Bacalan déploie un paysage singulier, où l’Histoire s’entrelace à la nature. Ici, le passé singulier du quartier, lié à son fleuve et témoin des cicatrices de la Seconde Guerre mondiale, se révèle au fil de l’eau. L’itinéraire vous mènera à travers l’évolution du quartier, depuis les ombres de la Cité Lumineuse jusqu’à la métamorphose réussie de la Cité Claveau. Aujourd’hui, Bacalan dévoile un visage vibrant de vitalité, grâce à l’esprit de solidarité de ses habitants.

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. patrimoine culture

André Sobreira