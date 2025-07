JEPM 2025 / Balade urbaine à la Bastide : Une épopée de la rive droite Bordeaux Bordeaux

JEPM 2025 / Balade urbaine à la Bastide : Une épopée de la rive droite Bordeaux Bordeaux samedi 20 septembre 2025.

JEPM 2025 / Balade urbaine à la Bastide : Une épopée de la rive droite Samedi 20 septembre, 10h00 Bordeaux Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Balade gratuite dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2025, en partenariat avec Aquitanis.

En deux siècles la rive droite a été, parfois en même temps, un marais, une zone industrielle, une étoile ferroviaire et un quartier résidentiel. Les éclaireurs urbains vous feront découvrir l’évolution du quartier de la Bastide Benauge. De constructions en personnalités, Moni et Taha vous montreront comment l’action sociale continue de façonner ce quartier “village” en pleine transformation. Du pinson du marais au Pinçon de la Cité, laissez-les vous conter cette épopée de la rive droite !

Cette balade sera l’occasion de découvrir le patrimoine bâti et projets d’aménagements urbains du parc social Aquitanis.

Bordeaux Thiers Benauge Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bordeaux.alternative-urbaine.com/balade/bastide-jepm-2025/ »}, {« lastProcessedAt »: « 2025-07-08T13:20:32.510Z », « data »: [{« eventDuration »: 90, « bookingContact »: « contact.bx@alternative-urbaine.com », « response »: {« passId »: 332301884, « isPending »: false, « addressId »: 234346}, « venueId »: 3378, « description »: « Balade gratuite dans le cadre des Journu00e9es du Patrimoine et du Matrimoine 2025, en partenariat avec Aquitanis.nnDu parc du Castel aux u00e9tangs, en passant par les jardins cheminots, du00e9couvrez un Floirac secret et bucolique avec notre u00e9claireur urbain Taha. En empruntant les chemins de traverse, il jette un regard avisu00e9 sur sa ville du2019adoption. Autrefois ville ouvriu00e8re, aujourdu2019hui animu00e9e par ses habitants inspirants, Floirac est tour u00e0 tour terre de vin, du2019industries et de migrations. Pour la belle saison, mettez-vous au vert dans cet u00e9crin de nature en pleine mutation !nnCette balade sera l’occasion de du00e9couvrir le patrimoine bu00e2ti et projets d’amu00e9nagements urbains du parc social Aquitanis. », « bookingEmail »: « contact.bx@alternative-urbaine.com », « category »: « VISITE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T13:20:32.306Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 1645547, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T13:20:32.392Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 375527393, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 17, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1758355200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2025-07-08T13:20:32.510Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/332301884 »}]

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. patrimoine culture

André Sobeira