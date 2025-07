JEPM 2025 / Balade urbaine à St Michel-Capucins : Déambulations secrètes dans le ventre de Bordeaux Bordeaux Sud Bordeaux

JEPM 2025 / Balade urbaine à St Michel-Capucins : Déambulations secrètes dans le ventre de Bordeaux Dimanche 21 septembre, 15h00 Bordeaux Sud Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Balade gratuite dans le cadre des Journées du Patrimoine et du Matrimoine 2025, en partenariat avec Aquitanis. Durant la balade, nous proposerons une découverte de la résidence sociale intergénérationnelle Mohamed Mechti.

Les Capucins et Sainte-Croix sont le cœur battant de Bordeaux. Dans ces quartiers, les histoires connues ou cachées, visibles ou oubliées, se racontent dans toutes les langues. C’est cette terre d’accueil et de lien, de mystères et de secrets, que vous découvrirez avec nos éclaireurs urbains Clémence et Joan. Ces passionnés d’art et d’architecture partageront leur vision originale et sensible du quartier. Et cette année, découvrez la Chapelle du CROUS ! Un exemple remarquable et méconnu d’architecture néogothique.

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi. patrimoine culture

@Alternative Urbaine