Jérémi Martinez en Trio Restaurant La Caravelle Marseille 2e Arrondissement

Jérémi Martinez en Trio
Mercredi 14 janvier 2026 à partir de 20h. Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-14 20:00:00
Concert de Jazz
Jérémi Martinez invite Matthieu Fabre et Jérémie Fabre pour interpréter quelques standards.
Ce trio sans harmonies traversera les décennies antérieures du jazz pour le plus grands plaisirs de vos oreilles.
Matthieu Fabre Saxophone Ténor
Jérémie Fabre Contrebasse
Jérémi Martinez Batterie .
Restaurant La Caravelle 34 Quai Du Port Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 36 64 anthony@hotel-marseille.pro
L’événement Jérémi Martinez en Trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-11 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille