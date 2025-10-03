Jérémie Bossone en Concert Salle des fêtes Frangy-en-Bresse

Jérémie Bossone en Concert Salle des fêtes Frangy-en-Bresse vendredi 3 octobre 2025.

Jérémie Bossone en Concert

Salle des fêtes Le Bourg Frangy-en-Bresse Saône-et-Loire

Début : 2025-10-03 20:30:00

fin : 2025-10-03

2025-10-03

Jérémie Bossone nous emmène dans un univers débordant d’humanité, à fleur de peau. Il envoie tout à fond, auteur, compositeur, interprète,sa musique oscille entre ballades, rock, folk, slam, rap….

Jérémie joue de la guitare, de l’harmonica. il donne tout. Il est partout. Inclassable. Toujours là où on ne l’attend pas. Venez découvrir ce chanteur atypique qui fait de toutes ces influences un art majeur.

Ses textes sont empreints de mélancolie, de révolte. Un artiste authentique et passionné, considéré par beaucoup comme le maillon manquant entre Jacques Brel et Noir Désir . .

Salle des fêtes Le Bourg Frangy-en-Bresse 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 37 12 24 lamicalefrangy@orange.fr

L’événement Jérémie Bossone en Concert Frangy-en-Bresse a été mis à jour le 2025-09-23 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II