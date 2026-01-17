Jérémie Lucchese Group, JASS CLUB PARIS, PARIS
Jérémie Lucchese Group, JASS CLUB PARIS, PARIS jeudi 12 mars 2026.
Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-12T19:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00
Fin : 2026-03-12T21:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00
*19h30 & 21h30* « Un saxophoniste dont la musique est pleine d’enthousiasme et d’émerveillement, avec un son de ténor moderne et une aisance remarquable sur toute la tessiture » *Chris Cheek* Le saxophoniste en question, c’est Jérémie Lucchese, un mordu de la scène new-yorkaise dont il s’est inspiré pour créer son univers plein d’émerveillement où mélodie et improvisation se rencontrent. Entre moments d’introspection et envolées collectives, il nous invite à le suivre dans son univers d’une grande sensibilité. **Jérémie Lucchese** / saxophone ténor **Olivier Van Niekerk** / guitare **Levi Harvey** / piano **Gabriel Sauzay** / contrebasse **Paul Lefèvre** / batterie
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS
Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H
Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H
Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !
CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR
