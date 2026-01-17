Jérémie Lucchese Group, JASS CLUB PARIS, PARIS

Jérémie Lucchese Group Jeudi 12 mars, 19h30, 21h30 JASS CLUB PARIS Paris

Début : 2026-03-12T19:30:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-12T21:30:00+01:00 – 2026-03-12T22:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* « Un saxophoniste dont la musique est pleine d’enthousiasme et d’émerveillement, avec un son de ténor moderne et une aisance remarquable sur toute la tessiture » *Chris Cheek* Le saxophoniste en question, c’est Jérémie Lucchese, un mordu de la scène new-yorkaise dont il s’est inspiré pour créer son univers plein d’émerveillement où mélodie et improvisation se rencontrent. Entre moments d’introspection et envolées collectives, il nous invite à le suivre dans son univers d’une grande sensibilité. **Jérémie Lucchese** / saxophone ténor **Olivier Van Niekerk** / guitare **Levi Harvey** / piano **Gabriel Sauzay** / contrebasse **Paul Lefèvre** / batterie

