Jérémie Lucchese Group JASS CLUB PARIS Paris

Le saxophoniste en question, c’est Jeremy Lucchese, un mordu de la scène new-yorkaise dont il s’est inspiré pour créer son univers plein d’émerveillement où mélodie et improvisation se rencontrent. Entre moments d’introspection et envolées collectives, il nous invite à le suivre dans son univers d’une grande sensibilité.

Jérémie Lucchese / saxophone ténor

Olivier Van Niekerk / guitare

Levi Harvey / piano

Gabriel Sauzay / contrebasse

Paul Lefèvre / batterie

« Un saxophoniste dont la musique est pleine d’enthousiasme et d’émerveillement, avec un son de ténor moderne et une aisance remarquable sur toute la tessiture », Chris Cheek

Le jeudi 12 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant

De 15 à 19 euros.

Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

