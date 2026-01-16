Jérémie Lucchese Group JASS CLUB PARIS Paris
Jérémie Lucchese Group JASS CLUB PARIS Paris jeudi 12 mars 2026.
Le saxophoniste en question, c’est Jeremy Lucchese, un mordu de la scène new-yorkaise dont il s’est inspiré pour créer son univers plein d’émerveillement où mélodie et improvisation se rencontrent. Entre moments d’introspection et envolées collectives, il nous invite à le suivre dans son univers d’une grande sensibilité.
Jérémie Lucchese / saxophone ténor
Olivier Van Niekerk / guitare
Levi Harvey / piano
Gabriel Sauzay / contrebasse
Paul Lefèvre / batterie
« Un saxophoniste dont la musique est pleine d’enthousiasme et d’émerveillement, avec un son de ténor moderne et une aisance remarquable sur toute la tessiture », Chris Cheek
Le jeudi 12 mars 2026
de 19h30 à 20h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
