JÉRÉMIE LUCCHESE QUARTET LE TAQUIN Toulouse

JÉRÉMIE LUCCHESE QUARTET

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Début : 2026-03-19 21:00:00

2026-03-19

Saxophoniste ténor et compositeur, Jérémie Lucchese vient présenter son nouvel album Essais pour l’Imaginaire vol. II.

Paru sur le label Fresh Sound New Talent, l'album est Révélation par Jazz Magazine. Pour ce concert, Jérémie viendra accompagné de jeunes musiciens émergents de sa génération, rencontrés au fil de son parcours parisien: Levi Harvey au piano, Gabriel Sauzy à la contrebasse et Paul Lefevre à la batterie.

English :

Tenor saxophonist and composer Jérémie Lucchese presents his new album Essais pour l?Imaginaire vol. II.

