Jérémy Bruger Trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Il s’entoure pour l’occasion d’une rythmique d’exception composée de deux musiciens parmi les plus demandés : Yoni Zelnik à la contrebasse (Avishai Cohen, Romain Pilon, Sullivan Fortner) et Donald Kontomanou à la batterie (Rick Margitza, David Linx, Yonathan Avishai).

Le trio propose un savoureux répertoire mêlant compositions originales et standards revisités. Très inspiré à la fois par la tradition de l’histoire du jazz et par la nouvelle génération, Jérémy Bruger revendique des influences allant de Herbie Hancock, Ahmad Jamal ou Bill Charlap à Brad Mehldau, Hank Jones, Aaron Parks, Marcus Roberts ou Benny Green, pour ne citer que des pianistes. Sa passion pour le jazz puise également dans l’univers de Claude Debussy, Maurice Ravel, John Coltrane, Yusef Lateef, Duke Ellington ou Thelonious Monk.

Ce concert marquera le début d’une tournée dans l’Hexagone. L’exigence de la formule trio et l’interaction essentielle qui la caractérise promettent un jazz généreux et solaire.

Jérémy Bruger : piano

Yoni Zelnik : contrebasse

Donald Kontomanou : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 23 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/