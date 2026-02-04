Jérémy Bruger Trio JASS CLUB PARIS Paris

Avec quatre albums en leader acclamés par la critique, Jérémy Bruger revient en 2024 avec un nouveau trio. Pianiste sensible et audacieux, il s’entoure de deux musiciens parmi les plus demandés : Yoni Zelnik à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie.

Sur scène, le trio dévoile ses compositions originales et revisite les standards avec finesse. Puisant autant ses influences chez Herbie Hancock, Ahmad Jamal, Brad Mehldau ou Benny Green, que chez Debussy et Ravel, Jérémy Bruger offre un jazz généreux et éclectique.

Ce concert marque le début d’une tournée dans l’Hexagone !

Jérémy Bruger / piano

Yoni Zelnik / contrebasse

Antoine Paganotti / batterie

Jérémy Bruger et son trio présentent un concert entre standards revisités et compositions tout en finesse !

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

