Jérémy Bruger Trio JASS CLUB PARIS Paris jeudi 26 mars 2026.
Avec quatre albums en leader acclamés par la critique, Jérémy Bruger revient en 2024 avec un nouveau trio. Pianiste sensible et audacieux, il s’entoure de deux musiciens parmi les plus demandés : Yoni Zelnik à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie.
Sur scène, le trio dévoile ses compositions originales et revisite les standards avec finesse. Puisant autant ses influences chez Herbie Hancock, Ahmad Jamal, Brad Mehldau ou Benny Green, que chez Debussy et Ravel, Jérémy Bruger offre un jazz généreux et éclectique.
Ce concert marque le début d’une tournée dans l’Hexagone !
Jérémy Bruger / piano
Yoni Zelnik / contrebasse
Antoine Paganotti / batterie
Jérémy Bruger et son trio présentent un concert entre standards revisités et compositions tout en finesse !
Le jeudi 26 mars 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
