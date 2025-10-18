Jeremy Charbonnel dans « Seul Tout’ Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Jeremy Charbonnel dans « Seul Tout’ Comédie d’Aix Aix-en-Provence samedi 18 octobre 2025.

Jeremy Charbonnel dans « Seul Tout’

Samedi 18 octobre 2025 de 21h30 à 23h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Début : 2025-10-18 21:30:00

fin : 2025-10-18 23:00:00

2025-10-18

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions… Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant ! .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Where did it all go wrong? Jérémy Charbonnel talks about his problems as a single dad fighting to avoid ending up like his father? but that’s not all!

German :

Wo ist es schief gelaufen? Jérémy Charbonnel erzählt von seinen Problemen als alleinerziehender Vater, der darum kämpft, nicht wie sein Vater zu enden… aber nicht nur das!

Italiano :

Dove è andato tutto storto? Jérémy Charbonnel parla dei suoi problemi di padre single che lotta per non fare la fine di suo padre, ma non solo!

Espanol :

¿Dónde se torció todo? Jérémy Charbonnel habla de sus problemas como padre soltero que lucha por no acabar como su padre… ¡pero eso no es todo!

