Jérémy Charbonnel dans Seul Tout Compiègne

Jérémy Charbonnel dans Seul Tout Compiègne jeudi 16 octobre 2025.

Jérémy Charbonnel dans Seul Tout

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 15 – 15 –

15

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Auteur Jérémy Charbonnel, Stéphane Chis, Léo Magnet

Genre Stand up

Succès retour pour ce spectacle drôle, touchant, et surprenant !

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… Mais pas que !

Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions…

Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. 15 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jérémy Charbonnel dans Seul Tout Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme