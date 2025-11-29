JEREMY CHARBONNEL – LA MAISON BLEUE Strasbourg

JEREMY CHARBONNEL Début : 2025-11-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Mais où est-ce que ça a merdé ? Jérémy Charbonnel livre ses galères de papa célibataire qui se bat pour ne pas finir comme son père… mais pas que !Dans ce spectacle authentique et sincère, Jérémy est en quête de réponses pour mieux comprendre sa vie. Mais pour trouver des réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions… Avec un humour caustique et une touche de tendresse, il transforme ses échecs en leçons de vie, nous montrant qu’il faut parfois tout perdre pour mieux se retrouver. Un spectacle drôle, touchant, et surprenant !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA MAISON BLEUE 3 RUE DE GUEBWILLER 67100 Strasbourg 67