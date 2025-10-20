JÉRÉMY FREROT – ESPACE ARGENCE Troyes

JÉRÉMY FREROT Début : 2025-10-20 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès des Frero Delavega, Jérémy Frerot a poursuivi sa carrière en solo : 2 albums, 2 disques d’or. Parmi les artistes les plus talentueux de sa génération, il est à la fois l’un des plus médiatisés (il est parmi les artistes les plus diffusés en radio et en TV), et à la fois un homme engagé pour une cause qui lui est chère : la protection des océans. En effet, depuis 2019, il est ambassadeur de Surfrider Foundation Europe, participant à plusieurs événements de sensibilisation et en les aidant à gagner en notoriété auprès de son « public ».

ESPACE ARGENCE 20 BIS BOULEVARD GAMBETTA 10000 Troyes 10