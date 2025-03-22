Jérémy Frérot Gamin des Sables COMPLET Gare du Midi Biarritz

Jérémy Frérot Gamin des Sables COMPLET

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Après avoir connu six années de succès au sein du duo star Frero Delavega, en 2017 Jérémy Frerot a pris son envol en solo et est parvenu à s’imposer avec un premier album, Matriochka (2018), suivi de Meilleure vie (2021), certifiés disques d’or, et de chansons abordant des thèmes sensibles, tels que l’écologie et le respect de l’océan, une passion pour cet artiste qui vit au bord de l’Atlantique. Depuis, il égrène les succès avec la régularité d’un métronome.

Durant deux années, loin des ondes et des salles de concert, il a pris le temps de réfléchir à sa vie, de faire des choix importants et de laisser sa plume courir. En résulte son dernier album “Gamin des Sables” disponible depuis septembre 2024 avec notamment le single “Adieu” devenu un hymne à la puissance émotionnelle sans pareille. .

