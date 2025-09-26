Jérémy Frérot: Gamin des sables Nesle

Boulevard de l’Avenir Nesle Somme

Début : 2025-09-26 20:30:00

Rêveur éveillé, Jérémy Frerot aime les utopies, les idées en puissance et leur accomplissement. Sincère et émouvante, sa musique est le fruit d’une quête d’équilibre et une démarche créatrice libre d’artifice. Mélancolie et autodérision s’y croisent en apesanteur dans un contrepoint foisonnant. A une époque où la musique se fait de plus en plus à l’aide de logiciels, rendant accessoire la présence des instrumentistes, Jérémy Frerot fait partie d’une nouvelle scène de musiciens français capables de naviguer dans l’électro et la synth-pop autant qu’au fil d’une orchestration épurée et de sons organiques, qui donnent la sensation réjouissante d’écouter de la musique live.

Après avoir connu six années de succès au sein du duo star Frero Delavega, en 2017 Jérémy Frerot a pris son envol en solo et est parvenu à s’imposer avec un premier album, Matriochka (2018), suivi de Meilleure vie (2021), certifiés disques d’or, et de chansons abordant des thèmes sensibles, tels que l’écologie et le respect de l’océan, une passion pour cet artiste qui vit au bord de l’Atlantique. Depuis, il égrène les succès avec la régularité d’un métronome.

Durant deux années, loin des ondes et des salles de concert, il a pris le temps de réfléchir à sa vie, de faire des choix importants et de laisser sa plume courir. 49 .

Boulevard de l’Avenir Nesle 80190 Somme Hauts-de-France +33 3 22 87 87 25

