JEREMY FREROT – LA PALESTRE Le Cannet samedi 18 octobre 2025.

JEREMY FREROT Début : 2025-10-18 à 20:30. Tarif : – euros.

Après le succès des Fréro Delavega, Jérémy Frerot a poursuivi sa carrière en solo : 2 albums, 2 disques d’or.Parmi les artistes les plus talentueux de sa génération, il est à la fois l’un des plus médiatisés (il est parmi les artistes les plus diffusés en radio et en TV), et à la fois un homme engagé pour une cause qui lui est chère : la protection des océans.En effet, depuis 2019, il est ambassadeur de Surfrider Foundation Europe, participant à plusieurs événements de sensibilisation et en les aidant à gagner en notoriété auprès de son public

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06