JÉRÉMY FREROT

6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : 47 – 47 – 55

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 22:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Il revient aujourd’hui sur scène avec un nouveau spectacle pour présenter son dernier album “Gamin des sables”…

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6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95

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English :

Today he returns to the stage with a new show to present his latest album ?Gamin des sables?

L’événement JÉRÉMY FREROT Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME