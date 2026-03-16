JÉRÉMY FREROT Saint-Estève
JÉRÉMY FREROT Saint-Estève samedi 9 mai 2026.
JÉRÉMY FREROT
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : 47 – 47 – 55
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 22:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Il revient aujourd’hui sur scène avec un nouveau spectacle pour présenter son dernier album “Gamin des sables”…
.
6 Allee des Arts et des Lettres Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 34 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Today he returns to the stage with a new show to present his latest album ?Gamin des sables?
L’événement JÉRÉMY FREROT Saint-Estève a été mis à jour le 2026-03-16 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME