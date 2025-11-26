Jérémy Frerot Yzeurespace Yzeure
Jérémy Frerot Yzeurespace Yzeure mercredi 26 novembre 2025.
Jérémy Frerot
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier
Début : 2025-11-26 20:30:00
2025-11-26
Révélé par le duo Fréro Delavega, Jérémy Frerot opère en solo depuis 2017, avec une carrière tout aussi prolifique 3 albums, 2 disques d’or.
Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com
English :
Revealed by the Fréro Delavega duo, Jérémy Frerot has been operating as a solo artist since 2017, with an equally prolific career: 3 albums, 2 gold records.
German :
Vom Duo Fréro Delavega entdeckt, operiert Jérémy Frerot seit 2017 solo, mit einer ebenso produktiven Karriere: 3 Alben, 2 Goldene Schallplatten.
Italiano :
Jérémy Frerot è salito alla ribalta con il duo Fréro Delavega e dal 2017 opera come artista solista, con una carriera altrettanto prolifica: 3 album, 2 dischi d’oro.
Espanol :
Jérémy Frerot saltó a la fama por primera vez con el dúo Fréro Delavega, y opera en solitario desde 2017, con una carrera igualmente prolífica: 3 álbumes, 2 discos de oro.
