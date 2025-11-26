Jérémy Frerot Yzeurespace Yzeure

Jérémy Frerot

Révélé par le duo Fréro Delavega, Jérémy Frerot opère en solo depuis 2017, avec une carrière tout aussi prolifique 3 albums, 2 disques d’or.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Revealed by the Fréro Delavega duo, Jérémy Frerot has been operating as a solo artist since 2017, with an equally prolific career: 3 albums, 2 gold records.

German :

Vom Duo Fréro Delavega entdeckt, operiert Jérémy Frerot seit 2017 solo, mit einer ebenso produktiven Karriere: 3 Alben, 2 Goldene Schallplatten.

Italiano :

Jérémy Frerot è salito alla ribalta con il duo Fréro Delavega e dal 2017 opera come artista solista, con una carriera altrettanto prolifica: 3 album, 2 dischi d’oro.

Espanol :

Jérémy Frerot saltó a la fama por primera vez con el dúo Fréro Delavega, y opera en solitario desde 2017, con una carrera igualmente prolífica: 3 álbumes, 2 discos de oro.

