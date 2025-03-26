JEREMY FREROT – ZENITH DE LILLE Lille

JEREMY FREROT Début : 2026-03-05 à 20:00. Tarif : – euros.

W LIVE PRÉSENTE : JEREMY FREROTSoyez parmi les premiers à réserver vos billetsPrévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) à partir du 12 novembre 2024 à 12h00 Fort du succès de son dernier album “Gamin des Sables” et des salles déjà complètes pour sa première partie de tournée 2025, Jérémy Frerot répond à l’appel de ses fans et annonce déjà sa tournée des Zéniths pour 2026. Rêveur éveillé, Jérémy Frerot aime les utopies, les idées en puissance et leur accomplissement. Sincère et émouvante, sa musique est le fruit d’une quête d’équilibre et une démarche créatrice libre d’artifice. Mélancolie et autodérision s’y croisent en apesanteur dans un contrepoint foisonnant. A une époque où la musique se fait de plus en plus à l’aide de logiciels, rendant accessoire la présence des instrumentistes, Jérémy Frerot fait partie d’une nouvelle scène de musiciens français capables de naviguer dans l’électro et la synth-pop autant qu’au fil d’une orchestration épurée et de sons organiques, qui donnent la sensation réjouissante d’écouter de la musique live. Après avoir connu six années de succès au sein du duo star Frero Delavega, en 2017 Jérémy Frerot a pris son envol en solo et est parvenu à s’imposer avec un premier album, Matriochka (2018), suivi de Meilleure vie (2021), certifiés disques d’or, et de chansons abordant des thèmes sensibles, tels que l’écologie et le respect de l’océan, une passion pour cet artiste qui vit au bord de l’Atlantique. Depuis, il égrène les succès avec la régularité d’un métronome.Durant deux années, loin des ondes et des salles de concert, il a pris le temps de réfléchir à sa vie, de faire des choix importants et de laisser sa plume courir. En résulte son dernier album “Gamin des Sables” disponible depuis septembre 2024 avec notamment le single “Adieu” devenu un hymne à la puissance émotionnelle sans pareille.

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59