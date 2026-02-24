Jérémy Frerot Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 20:00 –

Gratuit : non 39,90 € à 59,90 € 39,90 € à 59,90 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/J%C3%89R%C3%89MY%20FREROT-20737 Tout public

Concert Rêveur éveillé, Jérémy Frerot aime les utopies, les idées en puissance et leur accomplissement. Sincère et émouvante, sa musique est le fruit d’une quête d’équilibre et une démarche créatrice libre d’artifice. Mélancolie et autodérision s’y croisent en apesanteur dans un contrepoint foisonnant. A une époque où la musique se fait de plus en plus à l’aide de logiciels, rendant accessoire la présence des instrumentistes, Jérémy Frerot fait partie d’une nouvelle scène de musiciens français capables de naviguer dans l’électro et la synth-pop autant qu’au fil d’une orchestration épurée et de sons organiques, qui donnent la sensation réjouissante d’écouter de la musique live.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

