JEREMY HABABOU dans ‘Unorthodox Pianist’ – JEREMY HABABOU dans « Unorthodox Pianist – PALAIS DES GLACES Paris

JEREMY HABABOU dans ‘Unorthodox Pianist’ – JEREMY HABABOU dans « Unorthodox Pianist Début : 2025-12-10 à 19:00. Tarif : – euros.

JEREMY HABABOU dans UNORTHODOX PIANIST Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l'âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d'Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d'une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir. Préparez-vous à être transporté dans un monde où l'émotion est reine, et où la musique devient un langage universel.Artiste : Jeremy HABABOU Auteur-Compositeur : Jeremy HABABOU Metteur en scène : Nicolas NEBOT

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75