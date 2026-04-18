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JEREMY HABABOU dans ‘Unorthodox Pianist’ PALAIS DES GLACES Paris

JEREMY HABABOU dans ‘Unorthodox Pianist’ PALAIS DES GLACES Paris

JEREMY HABABOU dans ‘Unorthodox Pianist’ PALAIS DES GLACES Paris samedi 18 avril 2026.

Lieu : PALAIS DES GLACES

Adresse : 37 Rue du Faubourg du Temple

Ville : 75010 Paris

Département : 75

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 21:00

JEREMY HABABOU dans ‘Unorthodox Pianist’ Début : 2026-04-18 à 21:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75

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