JEREMY HABABOU – LA CABANE Toulouse

JEREMY HABABOU Début : 2026-02-15 à 19:30. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : JEREMY HABABOUPlongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.Un spectacle entre jazz,musique classique et inspiration d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun.Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir.Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel.PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31