Jeremy Hababou : Unorthodox pianist Cité des Congrès Nantes samedi 11 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 20:30 –
Gratuit : non 40 € 40 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/jeremy-hababou-unorthodox-pianist.html Tout public
Concert Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient. Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir.Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine et où la musique devient un langage universel. Concert dans l’auditorium 450
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/jeremy-hababou-unorthodox-pianist.html