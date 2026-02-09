Jeremy Habadou Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 2e Arrondissement

Jeremy Habadou

Dimanche 31 janvier 2027 à partir de 17h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-31 17:00:00

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-31

Jeremy Habadou unorthodox pianist !

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse. Un spectacle entre jazz, musique classique et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public, une invitation à rêver et à ressentir. Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion est reine, et où la musique devient un langage universel. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Jeremy Habadou: an unorthodox pianist!

L’événement Jeremy Habadou Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille