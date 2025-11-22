Jérémy Nadeau : Beaucoup trop Cité des Congrès Nantes

Jérémy Nadeau : Beaucoup trop Cité des Congrès Nantes samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 20:00 – 21:30

Gratuit : non 36 € 36 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/jeremy-nadeau-beaucoup-trop.html Tout public

One man show Jérémy a beaucoup trop de choses à vous raconter.Sa bataille constante entre son cœur et son cerveau pour devenir une meilleure personne, sa vision du courage, la place prédominante du smartphone et des réseaux sociaux dans sa génération, mais aussi le fait que sa mère pense qu’il prend de la coke, que son père n’a jamais mis de slip, qu’il a failli se battre avec une grand-mère dans le métro… ??Bref, beaucoup trop de choses qui nécessitent que vous veniez absolument le voir sur scène dans ce spectacle déjà incontournable alliant blagues hilarantes et présence scénique inimitable, qui raconte son histoire, mais aussi un peu la vôtre (J’en fais trop ? Dites-moi si j’en fais trop). Mise en scène : Kaza Spectacle dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/jeremy-nadeau-beaucoup-trop.html